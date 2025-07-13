Ливни, пыльная буря и жара до +41°: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 16 областях Казахстана на 14 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35°.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, ночью в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Ночью на юге, днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара +35+39°. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +37+39°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Актюбинской области сохранится сильная жара +35°. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара +40°. 14 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°, на западе, юге области +38°. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара +38+41°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается сильная жара +38°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+39°. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+36°.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 14 по 16 июля.