Майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями
В распространяемом сообщении сказано, что в начале периода вынос теплых воздушных масс из районов Ирана сохранит жаркую, преимущественно без осадков, погоду на большей части страны.
К примеру, столбики термометров в дневные часы зафиксируют жару:
- в южных регионах 35-44°С;
- в северных, центральных, восточных регионах 35-37°С,
- на юге областей Абай и Ұлытау, а также в Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40°С.
Однако 16 мая на западные, северо-западные, северные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами и градом.
Так, в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди.
Уже 17 мая на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и градом, в отдельных регионах – сильные дожди со шквалистым ветром.
"С чем ожидается спад жары в северной половине страны днем до 18-28 тепла, однако в южных регионах все еще сохранится сильная жара до 43°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.
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Ранее стало известно, что юг страны окажется во власти 44-градусной жары.
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