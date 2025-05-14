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Общество

Майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями

Майская жара, 44°С, Казахстан, смена, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:31 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 15-17 мая 2025 года. Так, согласно данным специалистов, на смену жаре придут дожди, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что в начале периода вынос теплых воздушных масс из районов Ирана сохранит жаркую, преимущественно без осадков, погоду на большей части страны.

К примеру, столбики термометров в дневные часы зафиксируют жару:

  • в южных регионах 35-44°С;
  • в северных, центральных, восточных регионах 35-37°С,
  • на юге областей Абай и Ұлытау, а также в Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40°С.

Однако 16 мая на западные, северо-западные, северные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами и градом.

Так, в Мангистауской области прогнозируются сильные дожди.

Уже 17 мая на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и градом, в отдельных регионах – сильные дожди со шквалистым ветром.

"С чем ожидается спад жары в северной половине страны днем до 18-28 тепла, однако в южных регионах все еще сохранится сильная жара до 43°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльными бурями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:31
Сильная жара до 36°С надвигается на Алматы

Ранее стало известно, что юг страны окажется во власти 44-градусной жары.

Также о том, как пережить аномальную жару, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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