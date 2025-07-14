Отдых в ОАЭ, дорогие рестораны и бутики: в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать

Сегодня, 14 июля 2025 года, началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Прокуроры зачитали, в чем обвиняют учредительницу фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" и ее мать, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор Мадина Оразалина заявила, что проведенным досудебным расследованием установлено, что Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева из корыстных побуждений совершили на территории города Астаны ряд тяжких уголовных правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности.

Она же раскрыла их преступный план.

"Создание общественного объединения с использованием в названии ставшего популярным среди населения лозунга "Бiз бiргемiз". Далее следовал следующий шаг – открытие банковских счетов общественного объединения на свое имя и имя матери Алашбаевой Гайни. Далее преступный план включал в себя поиск нуждающихся в социальной поддержке и материальной помощи, а также привлечение под видом благотворительности денежных средств от неравнодушных граждан путем организации различных мероприятий и аукционов", – зачитала гособвинитель.

Хищение собранных средств и их отмывшие, по ее данным, происходило с привлечением родственников и доверенных лиц.

"В результате проведенного 27 ноября 2021 года аукциона на счет общественного объединения поступили 12 млн 600 тыс. тенге из которых 1 млн тенге – от ТОО "Астана Ломбард", 600 тыс. тенге от ТОО "Строй Систем Про", 1 млн тенге от частного фонда Габита Сатмагамбетова, 10 млн тенге от ТО "ММ Групп Девелопмент". Однако Перизат Кайрат в целях создания себе положительного имиджа опубликовала в социальных сетях ложную информацию о сборе на строительство реабилитационного центра более 48 млн тенге и передачи в качестве подарков Общественному объединению "Батыр" помещения стоимостью 100 млн тенге, которого не существовало. На самом деле Кайрат, осознавая, что дети-инвалиды нуждаются в дополнительном уходе и лечении, не проявляя сострадания и обладая реальной возможностью оказать им материальную помощь, на всю сумму пожертвований вместе с Алашбаевой использовали денежные средства на свои нужды", – сказала прокурор.

В частности, по ее словам, 5,5 млн тенге были обналичены со счетов АО "Фортебанк", 2,9 млн тенге поступили путем перевода от Кайрат Перизат на счет Алашбаевой Гайни, которые она использовала по своему усмотрению. Кроме того, Перизат потратила 1 млн тенге со счета Общественного объединения на приобретение ковра, не предназначенного для реабилитационного центра.

Отмечается, что Кайрат Перизат перевела 11 млн 700 тыс. тенге со счета общественного объединения на счет общественного объединения в этом же "Фортебанке", с которого 10 млн 727 тыс. 159 тенге обналичены в последующем.

"Кайрат Перизат оплатила со счета общественного объединения в "Фортебанке" покупку на сумму 243 464 тенге, в том числе авиабилеты Air Astana, продукты в супермаркете "Гастроном" и других магазинах. 29 ноября 2021 года Кайрат Перизат вылетела из аэропорта города Астаны в ОАЭ и находилась там до 3 декабря 2021 года. За это время со счета общественного объединения в Фортебанке" Кайрат Перизат использовала 1 897 476 тенге на оплату проживания в гостиницах Аттара Отель Дубай и Хабтур Палас отель "Дубай", а также на оплату такси, ресторанов и приобретения одежды в магазинах "Gucci" и других дорогостоящих бутиках", – подчеркнула гособвинитель.

В итоге, по ее словам, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана и злоупотребления доверием 21 млн 600 тыс. тенге, собранных на счет общественного объединения под предлогом строительства реабилитационного центра.

Ранее гособвинитель напомнила, что по уголовному делу подсудимым Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч. 4 п. 2 УК РК – три эпизода; а также статьей 218 ч. 2 п. 1 и 3 УК РК.