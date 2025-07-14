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Общество

Началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве, передает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых также мать Перизат Кайрат – Гайни Алашбаева.

Председательствует судья по уголовным делам Астаны Сабыржан Каримов. Он отметил, что судебный процесс по уголовному делу проходит в открытом судебном заседании.

"Участие представителей СМИ не ограничено. Однако, как вам всем известно, по ходатайству подсудимых суд принял решение об ограничении гласности судебного разбирательства при их допросе, в том числе при даче подсудимыми пояснений, а также при исследовании доказательств, поскольку они могут содержать сведения, которые могут повлечь огласку конфиденциальной информации. Так как, согласно части 3 статьи 366 Уголовно-процессуального кодекса, подсудимые могут давать показания в любой момент судебного следствия, суду придется каждый раз объявлять перерыв, чтобы лица, не являющиеся участниками процесса, а также представители СМИ вместе с аппаратурой покинули зал заседания, а после снова заходили. Это будет занимать продолжительное время и отвлекать участников процесса", – пояснил он размещение СМИ в отдельном кабинете.

Гособвинитель напомнила, что уголовному делу подсудимым Кайрат Перизат и Гайни Алашбаевой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч. 4 п. 2 УК РК – три эпизода; а также статьей 218 ч. 2 п. 1 и 3 УК РК.

"Кайрат Перизат является гражданской Республики Казахстан, уроженкой Актюбинской области, не замужем, является учредителем, президентом и руководителем ликвидированного общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". На психиатрическом и наркологическом учетах не состоит, образование незаконченное среднее. Ранее не судима. Однако, что касается сведений о привлечении к уголовной ответственности, согласно сведениям МВД РК, в 2012 году вовлекалась в орбиту уголовного преследования, однако дело было прекращено за применением сторон", – зачитала прокурор.

Ее мать, по данным гособвинителя, также является гражданской Республики Казахстан, не замужем, имеет высшее образование и ранее не судима.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, стало известно 14 ноября 2024 года. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по делу. 3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу. По его словам, Перизат Кайрат не признает вину. 4 апреля в АФМ раскрыли новые подробности по делу.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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