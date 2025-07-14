Купила квартиру и машину вместо помощи Палестине: на что еще Перизат Кайрат потратила деньги

Прокурор Арман Кезекен в ходе главного судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат 14 июля 2025 года озвучил детали в части кражи денег, собранных в виде гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Кезекен уточнил, что общественное объединение Перизат Кайрат обязалось использовать полученные деньги и иное имущество исключительно для нужд палестинского народа, переведя их на банковский счет посольства Палестины в Казахстане.

Сбор, по его словам, начался в конце октября 2023 года. В целом, за период с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года от юридических лиц и сочувствующих граждан, не подозревающих о преступных намерениях Кайрат, поступили пожертвования на общую сумму 566 млн тенге.

"Из поступивших средств Кайрат Перизат 26 июня 2023 года перевела 7 млн 403 тыс. тенге на счет посольства Палестины. Оставшиеся денежные средства в сумме 559 млн 104 тыс. тенге Кайрат и Алашбаева использовали по своему усмотрению", – зачитал прокурор.

Так, по его данным, средства были потрачены на оплату услуг пяти гостиниц в ОАЭ, оплату такси, ресторанов, аренду автомобиля.

"В период с 11 по 29 декабря 2023 года Перизат Кайрат перевела 178 млн тенге на счет принадлежащего ей ИП "SNLP – W" под видом безвозмездных переводов на закупку угля, новогодних подарков и оказание гуманитарной помощи для Сектора Газы. 11 декабря 2023 года она приобрела автомобиль марки Mercedes-Benz EQE 500 за 30 млн тенге. 14 декабря 2023 года Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева на денежные средства, собранные под предлогом помощи жителям Палестины, приобрели квартиру в ЖК Sensata Piaza за 86 млн тенге, а также для создания источника стабильного дохода и позиционирования себя в качестве успешного предпринимателя решили приобрести действующий цветочный бизнес, от которого получен доход в 68,8 млн тенге", – добавил Арман Кезекен.

Он заявил, что своими действиями Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили у неравнодушных граждан и юридических лиц более 559 млн тенге, а также легализовали деньги, полученные преступным путем, в сумме 23 млн тенге и извлекали преступный доход в сумме 68,8 млн тенге.

"Таким образом, Перизат Кайрат совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – резюмировал гособвинитель.

Сама Перизат Кайрат и ее мать не согласны с обвинением.

"Я не согласна с обвинительным актом, потому что доводы, изложенные прокурором, необоснованны, простыми словами, я в данный момент не несу ответственность за фантазию следователей. Я не признаю, соответсвенно, предъявленного мне необоснованного обвинения, и так как суд сегодня начинается, позже от всех фактов я буду отбиваться", – заверила Перизат Кайрат.

Ранее прокурор Мадина Оразалина заявила, что проведенным досудебным расследованием установлено, что Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева из корыстных побуждений совершили на территории Астаны ряд тяжких уголовных правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности.