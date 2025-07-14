#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Общество

Купила квартиру и машину вместо помощи Палестине: на что еще Перизат Кайрат потратила деньги

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:37 Фото: Zakon.kz
Прокурор Арман Кезекен в ходе главного судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат 14 июля 2025 года озвучил детали в части кражи денег, собранных в виде гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Кезекен уточнил, что общественное объединение Перизат Кайрат обязалось использовать полученные деньги и иное имущество исключительно для нужд палестинского народа, переведя их на банковский счет посольства Палестины в Казахстане.

Сбор, по его словам, начался в конце октября 2023 года. В целом, за период с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года от юридических лиц и сочувствующих граждан, не подозревающих о преступных намерениях Кайрат, поступили пожертвования на общую сумму 566 млн тенге.

"Из поступивших средств Кайрат Перизат 26 июня 2023 года перевела 7 млн 403 тыс. тенге на счет посольства Палестины. Оставшиеся денежные средства в сумме 559 млн 104 тыс. тенге Кайрат и Алашбаева использовали по своему усмотрению", – зачитал прокурор.

Так, по его данным, средства были потрачены на оплату услуг пяти гостиниц в ОАЭ, оплату такси, ресторанов, аренду автомобиля.

"В период с 11 по 29 декабря 2023 года Перизат Кайрат перевела 178 млн тенге на счет принадлежащего ей ИП "SNLP – W" под видом безвозмездных переводов на закупку угля, новогодних подарков и оказание гуманитарной помощи для Сектора Газы. 11 декабря 2023 года она приобрела автомобиль марки Mercedes-Benz EQE 500 за 30 млн тенге. 14 декабря 2023 года Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева на денежные средства, собранные под предлогом помощи жителям Палестины, приобрели квартиру в ЖК Sensata Piaza за 86 млн тенге, а также для создания источника стабильного дохода и позиционирования себя в качестве успешного предпринимателя решили приобрести действующий цветочный бизнес, от которого получен доход в 68,8 млн тенге", – добавил Арман Кезекен.

Он заявил, что своими действиями Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева с 1 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили у неравнодушных граждан и юридических лиц более 559 млн тенге, а также легализовали деньги, полученные преступным путем, в сумме 23 млн тенге и извлекали преступный доход в сумме 68,8 млн тенге.

"Таким образом, Перизат Кайрат совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – резюмировал гособвинитель.

Сама Перизат Кайрат и ее мать не согласны с обвинением.

"Я не согласна с обвинительным актом, потому что доводы, изложенные прокурором, необоснованны, простыми словами, я в данный момент не несу ответственность за фантазию следователей. Я не признаю, соответсвенно, предъявленного мне необоснованного обвинения, и так как суд сегодня начинается, позже от всех фактов я буду отбиваться", – заверила Перизат Кайрат.

Ранее прокурор Мадина Оразалина заявила, что проведенным досудебным расследованием установлено, что Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева из корыстных побуждений совершили на территории Астаны ряд тяжких уголовных правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Отдых в ОАЭ, дорогие рестораны и бутики: в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать
Общество
12:08, Сегодня
Отдых в ОАЭ, дорогие рестораны и бутики: в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Общество
12:00, Сегодня
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Энди Серкис о Казахстане: Чем больше я узнаю, тем больше впечатлений получаю
Общество
11:56, Сегодня
Энди Серкис о Казахстане: Чем больше я узнаю, тем больше впечатлений получаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: