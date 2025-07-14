Как по версии следствия Перизат Кайрат легализовала присвоенные во время паводков более 2,8 млрд тенге

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Прокурор Арман Кезекен озвучил детали по эпизоду кражи денег в период паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель напомнил, что с 25 марта 2024 года в Казахстане начались самые масштабные паводки за последние 80 лет. Они затронули 12 регионов.

"Подтоплению подверглись сотни населенных пунктов Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей, десятки дорог были разрушены, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Осознавая, что на фоне стихийного бедствия, которое вызвало хаос и эмоции, люди более восприимчивы к обману, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева задались новым преступным умыслом на хищение денежных средств под предлогом оказания благотворительной помощи пострадавшим от паводков гражданам", – сказал Арман Кезекен.

По его словам, 31 марта 2024 года Перизат Кайрат в Instagram опубликовала видео из подтопленных регионов и текст о том, что фонд Biz Birgemiz оказал поддержку нуждающимся.

"2 апреля 2024 года на счет фонда поступило 300 млн тенге со счета АО "Жусан банк". Общая сумма денежных средств, собранных Кайрат под предлогом помощи пострадавшим во время паводков, составила 2 млрд 860 млн 47 тыс. 926 тенге – указанная сумма денег была похищена в полном объеме", – указал гособвинитель.

Прокурор добавил, что для сокрытия преступной деятельности часть денежных средств в сумме 920 219 241 тенге направлена на оказание помощи пострадавшим. Денежные средства в сумме 1 939 828 685 тенге использованы на личные цели.

"Завершив процесс отмывания денежных средств, добытых преступных путем, часть из них ввели в законный оборот посредством совершения сделок по приобретению ценного имущества в виде недвижимости, украшений и предметов роскоши. 25 мая 2024 года Кайрат пробрела в ROLEX BOUTIQUE в Астане часы за 6 973 000 тенге. 4 мая 2024 года она приобрела квартиру наличными в ЖК Akbulak Rivera за 93 000 000 тенге. В период с 5 мая по 26 августа 2024 года в указанной квартире произведен ремонт на 123 млн тенге, который оплачен наличными. 27 мая 2024 года Кайрат приобрела за 205 млн тенге наличными квартиру с парковочным местом в ЖК Highvill Ishsim Gold. 1 июня 2024 года Кайрат и Алашбаева приобрели квартиру в ЖК "Көк жайлау 3" за 25 500 000 тенге наличными. 18 июня 2024 года Кайрат приобрела в ТОО "Astana Motors Premium" автомашину марки LEXUS LX 600 за 80 212 000 тенге наличными, а 9 июля 2024 года – в ТОО "North Star of Kazakhstan" автомашину марки Mercedes-Benz S 450 4MAT1С зa 77 257 765 тeнre", – перечислил Арман Кезекен.

По данным прокурора, в этот же период Перизат Кайрат приобрела парковочное место за 6,6 млн тенге наличными, а также дом, строения и земельный участок в коттеджном городке Vela Village за 150 млн тенге наличными, а также автомашину марки HAVAL H6 GT в ТОО "Мусаг Astana" за 13,5 млн тенге наличными.

"На денежные средства, похищенные по время паводков, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева приобрели имущество на сумму 671,3 млн тенге, а также ювелирные украшения и аксессуары на сумму 158 289 365 тенге. Согласно отчету об оценке движимого имущества, стоимость изъятых у Перизат Кайрат брендовых сумок, обуви, ювелирных изделий в количестве 123 наименований составила 152 млн 870 тыс. 806 тенге... Под видом служебных командировок перечислила со счета общественного объединения более 12 млн тенге за путешествия в Китай, Россию, ОАЭ и Великобританию", – резюмировал прокурор.

В целом, по его словам, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева легализовали и ввели в законный оборот 1 млрд 36 млн 994 тыс. тенге из похищенных 2 млрд 860 млн тенге.

14 июля 2025 года прокурор Арман Кезекен рассказал, на что Перизат Кайрат потратила деньги, собранные в виде гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.