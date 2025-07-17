Суд по делу Перизат Кайрат: работники "Алматы-Тазалык" требуют вернуть им 3 млн тенге

В Астане в рамках суда по делу Перизат Кайрат допросили несколько свидетелей по эпизоду кражи денег в период паводков 2024 года. Один из свидетелей рассказал, какую помощь пострадавшим хотела оказать компания "Алматы-Тазалык", передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель "Алматы-Тазалык" в суде заявил, что 26 апреля 2024 года на счет фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 были перечислены 3 млн тенге.

"Решение было принято работниками. Выделили однодневную заработную плату в помощь пострадавшим от наводнений и паводков в Казахстане. Бухгалтерия перечислила, соответственно, эту сумму на счет фонда. Надеялись на добропорядочность, и раз была заявлена информация, что нужно помочь нашим согражданам, то люди помогли таким образом. А дальше, действительно ли дошло до конечного адресата, это уже на совести организаторов и руководителей общественных объединений и фондов", – добавил он.

По его словам, подан гражданский иск в рамках уголовного дела о взыскании данной суммы с фонда Перизат Кайрат.

"Мы перечислили деньги в общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Вот с этой организации будем взыскивать. Есть возможность привлечения к субсидарной ответственности учредителей и директора. Это были деньги работников "Алматы-Тазалык". Их заработали ежедневно тяжелым трудом под палящим солнцем на улице", – ответил свидетель на заявление адвоката о том, что фонд уже ликвидирован.

14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги.

