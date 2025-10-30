Олеся Кексель помещена под домашний арест на два месяца – Генпрокуратура
Спикер напомнил, что экс-заместителя главы следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олесю Кексель обвиняют в применении пыток.
"Как вам известно, досудебное расследование начато по фактам пыток. Буквально недавно с санкции суда к ней применен домашний арест на два месяца", – дополнил Галымжан Койгелдиев.
16 ноября 2021 года стало известно, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. 21 ноября 2021 года сообщалось, что дело в отношении Кексель прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Олеся Кексель занималась расследованием громких коррупционных дел, таких как дело экс-премьера Серика Ахметова, бывших министров здравоохранения Жаксылыка Доскалиева и национальной экономики Куандыка Бишимбаева, исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак.