Общество

Олеся Кексель помещена под домашний арест на два месяца – Генпрокуратура

Олеся Кексель , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 12:08 Фото: gov.kz
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал дело "грозы коррупционеров" Олеси Кексель, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что экс-заместителя главы следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олесю Кексель обвиняют в применении пыток.

"Как вам известно, досудебное расследование начато по фактам пыток. Буквально недавно с санкции суда к ней применен домашний арест на два месяца", – дополнил Галымжан Койгелдиев.

16 ноября 2021 года стало известно, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. 21 ноября 2021 года сообщалось, что дело в отношении Кексель прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 12:08
"Грозу коррупционеров" Олесю Кексель вновь подозревают в пытках

Олеся Кексель занималась расследованием громких коррупционных дел, таких как дело экс-премьера Серика Ахметова, бывших министров здравоохранения Жаксылыка Доскалиева и национальной экономики Куандыка Бишимбаева, исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
