Семья угостилась роллами и подхватила острую кишечную инфекцию в Шымкенте

В Шымкенте с начала года зарегистрировали пять групповых случаев острых кишечных инфекций. В одном из эпизодов одновременно заболели несколько членов одной семьи после суши, заказанных у частного продавца, сообщает Zakon.kz.

Речь идет именно об острых кишечных инфекциях, а не о пищевом отравлении в официальной формулировке, подчеркивает otyrar.kz, ссылаясь на городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Специалисты отмечают, что риск может быть связан сразу с несколькими факторами: несоблюдением личной гигиены, нарушением температурного режима, неправильным хранением продуктов и использованием еды, приготовленной заранее.

Особенно опасной может быть готовая еда, купленная у частных продавцов, если покупатель не знает, где и в каких условиях ее готовили.

При любых признаках недомогания после употребления готовой еды потребителям советуют немедленно обращаться за медицинской помощью, а также сохранять доказательства покупки – чеки, переписки с продавцом, фотографии или видео блюда, упаковки.

Между тем жительница Павлодара получила острое отравление из-за токсичных паров средства для очистки труб. Еще один случай бытового отравления произошел в Успенке.