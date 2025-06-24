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Происшествия

Призывал окружение к убийствам и оправдывал насилие: в КНБ рассказали об осужденных казахстанцах

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:13 Фото: pixabay
Сегодня, 24 июня 2025 года, в Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о гражданах, осужденных за пропаганду терроризма, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что судом Шымкента в мае текущего года признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7 годам лишения свободы один из жителей этого мегаполиса.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам".Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК

Кроме того, в июне по материалам КНБ также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно приговорены двое граждан республики.

"Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности".Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК

Отмечается, что приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

По данным КНБ, всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал Комитет нацбезопасности РК, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.

"В отношении еще 52 человек расследования продолжаются".Пресс-служба КНБ РК

20 июня 2025 года в КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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