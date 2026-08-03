Контрабанда на 3,9 млрд тенге, 2 млрд валюты, 5 тысяч задержанных – итоги "зачисток" на границе Казахстана

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) 3 августа рассказали о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в июле 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В июле пограничники при взаимодействии с компетентными органами задержали 4 975 нарушителей законодательства РК, из них 4 346 иностранцев.

Предотвращено 2 476 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму свыше 3,9 млрд тенге, в том числе:

наркотических средств – 39 фактов;

оружия, боеприпасов – 88 фактов (108 единиц холодного оружия, 2 131 единицу боеприпасов);

ГСМ – 1 808 фактов объемом свыше 150 тонн на сумму 33,4 млн тенге;

товаров народного потребления – 392 факта на сумму более 1,3 млрд тенге;

валюты – 149 фактов на сумму более 2,1 млрд тенге.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пресекли 34 факта браконьерства, изъято 24,6 км орудий браконьерского лова, а также 103 штуки рыбы осетровых пород (580 кг). Сумма предотвращенного ущерба составила более 251 млн тенге.

"В рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 63 уголовных дела, проводятся следственные мероприятия. Также в производстве находится 4 295 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 38 млн тенге. По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений", – резюмировали в КНБ.

В июле 2026 года КНБ совместно с полицией в Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия. В результате изъяли 31 единицу оружия, в том числе 4 автомата, 20 ружей, 7 пистолетов, 2 гранаты и 278 боеприпасов.