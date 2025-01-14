КНБ провел задержания в Алматы и двух областях

О задержании религиозных радикалов в ряде регионов рассказали в Комитете национальной безопасности 14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в январе 2025 года КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры в городе Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность религиозных радикалов.

Фото: КНБ РК

"Взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций. Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", – сообщили в КНБ.

Фото: КНБ РК

Во время следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература и другие вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса – пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма.

В начале 2025 года в Алматы и Таразе завершились судебные процессы в отношении двух граждан Казахстана, которых ранее задержали по подозрению в пропаганде терроризма.