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События

Жители двух районов Алматы останутся без воды на один день

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 16:22 Фото: pexels
Предприятие "Алматы су", которое отвечает за подачу воды в дома алматинцев, сообщило Zakon.kz о временном отключении водоснабжения в некоторых зданиях Алмалинского и Жетысуского районов.

Так, в связи с проведением плановых работ на сетях водопровода 23 апреля 2025 года с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих секторах:

  • Алмалинский раойн. В контуре – пр. Райымбека – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина.
  • Жетысуский район. В контуре пр. Райымбека – пр. Сейфуллина – пр. Рыскулова – ул. Уссурийская. Школа-гимназия №147, школа-лицей №90, школа №57, №43, школа "Голубой парус", ясли-сад №30, №63.
"Ограничение связано с заменой технологического оборудования (запорной арматуры)", – говорится в сообщении.

Также сказано, что в социальные объекты будет организован подвоз воды автоцистернами.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы 21 апреля с 09:00 до 17:00 пройдут учения. Горожан просят не распространять ложную информацию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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