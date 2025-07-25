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События

В южной части Алматы отключат холодную воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:43 Фото: freepik
В Алматы в южной части Бостандыкского района, в частных кварталах, 29 июля 2025 года ограничат подачу холодной воды в связи с подключением нового водопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", на время пуско-наладочных работ холодное водоснабжение будет приостановлено в зоне обслуживания ТОО "Водснаб" и ТОО "Ерменсайводгаз" в следующем контуре:

  • проспект Аль-Фараби – река Есентай – улица Жамакаева – улица Алдар Косе.

Также возможно понижение давления воды и кратковременные перебои в подаче холодной воды в следующих районах:

  • проспект Аль-Фараби – река Есентай – проспект Достык – проспект Абая;
  • проспект Абая – улица Масанчи – проспект Назарбаева – улица Жамбыла;
  • мкр Самал-1, Самал-2, мкр Горный Гигант.

После завершения монтажных работ подача воды будет восстановлена – с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 274-66-66.

Кроме того, с 08:00 26 июля до 06:00 27 июля в Алматы на участках двух улиц введут временные ограничения движения. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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