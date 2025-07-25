В южной части Алматы отключат холодную воду

В Алматы в южной части Бостандыкского района, в частных кварталах, 29 июля 2025 года ограничат подачу холодной воды в связи с подключением нового водопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", на время пуско-наладочных работ холодное водоснабжение будет приостановлено в зоне обслуживания ТОО "Водснаб" и ТОО "Ерменсайводгаз" в следующем контуре:



проспект Аль-Фараби – река Есентай – улица Жамакаева – улица Алдар Косе.

Также возможно понижение давления воды и кратковременные перебои в подаче холодной воды в следующих районах:

проспект Аль-Фараби – река Есентай – проспект Достык – проспект Абая;

проспект Абая – улица Масанчи – проспект Назарбаева – улица Жамбыла;

мкр Самал-1, Самал-2, мкр Горный Гигант.

После завершения монтажных работ подача воды будет восстановлена – с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 274-66-66.

Кроме того, с 08:00 26 июля до 06:00 27 июля в Алматы на участках двух улиц введут временные ограничения движения.