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Общество

Олжас Бектенов об утечке данных казахстанцев: Слив может быть связан с медорганизациями

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 14:01 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года озвучил новые данные по утечке информации о 16 миллионах казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр подтвердил факт утечки данных и сообщил, что соответствующие органы проводят проверку, а также ведется расследование в рамках уголовного дела.

"Могу сказать, что это данные 2022 года, по имеющейся сейчас информации. То есть утечка произошла на тот момент. Конечно, это не красит никого, в том числе и правительство, что есть такие факты. Однако, по предварительным данным проверяющих органов, утечка могла произойти из медицинских организаций. Эти структуры имеют доступ к государственным базам данных, но не всегда обеспечивают их должную сохранность. За это предусмотрена соответствующая ответственность. Будем, в том числе с учетом роста подобных угроз, реагировать в законодательном и оперативном плане", – дополнил Бектенов.

Он также рассказал, что именно за эту утечку данных никого не наказали, потому что нет еще конкретных выводов.

"Я думаю, однозначно правоохранительные органы дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которое допустило это. И оно будет привлечено к уголовной ответственности", – озвучил Бектенов.

16 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекли 16,3 млн записей с персональными данными жителей Казахстана. 17 июня в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявили, что идет расследование со стороны государства. 18 июня вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков отметил, что в связи с этими событиями перевыпускать ИИН или удостоверение личности бессмысленно.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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