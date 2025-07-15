Бектенов о госдолге Казахстана: Каждый кредитный договор рассматриваем под лупой

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, зачем Казахстану нужен госдолг и сколько уйдет на его обслуживание в 2025 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что уровень государственного долга в Казахстане составляет 21,1% ВВП – это считается низким по международным меркам. Он отметил, что это не только его мнение, но и позиция правительства и экспертов.

"Во многих странах, крупных экономиках разных, уровень госдолга превышает размер ВВП в 100%. В крупных экономиках тоже, в европейской в том числе, порядка 80%. У нас 21%. Почему вообще привлекается государственный долг? Привлечение заимствованного финансирования от международных финансовых организаций дает возможность сделать залповые инвестиции в ту или иную сферу. Чтобы было понятно на конкретных примерах: сейчас мы работаем с Исламским банком развития, привлекаем кредитное финансирование на развитие водной инженерной инфраструктуры – водохранилища, каналы и так далее. Более 1 млрд долларов", – дополнил он.

Глава кабмина подчеркнул, что эту проблему можно было решать за счет бюджета, постепенно выделяя средства и строя инфраструктуру в течение 10-20 лет. Но есть и другой путь – привлечь доступное финансирование, быстро построить инфраструктуру, а затем плавно погашать кредиты с комфортной ставкой около 3% в долларах.

"То есть вот, чтобы было понимание, для чего госдолг привлекается. Не потому, что мы в каком-то ужасающем финансовом положении. Нет, это нормальная практика. Любая компания привлекает кредитные финансы для того, чтобы профинансировать какой-то проект, а затем по долгу рассчитывается. И уровень госдолга у нас приемлемый. Понятно, что он требует, конечно, обслуживания. Ежегодно мы выплачиваем суммы из бюджета на погашение задолженности. Но это нормально. Опять же, работать надо с государственным долгом. Мы активно работаем. В Министерстве финансов есть специальное подразделение. Сидят профессионалы, которые каждый под лупой рассматривают каждый кредитный договор, который государство берет на себя, чтобы не было не выгодных для государства условий. Это обязательно на контроле правительства", – рассказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько средств в этом году уйдет на обслуживание госдолга, Олжас Бектенов отметил, что точную цифру назвать затрудняется.

"В этом году у нас достаточно серьезные выплаты. Только в июле мы порядка 2 трлн должны оплатить. То есть здесь у нас определенный кредитный, так называемый, бугор в 2025 году. В 2026 году суммы будут снижаться", – дополнил глава кабмина.

11 июля 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейманов рассказал, на какие показатели нужно обращать внимание, говоря о госдолге.