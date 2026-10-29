Олжас Бектенов дал поручение по увеличению МЗП

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил поручения по социальным реформам, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что социальные реформы необходимо проводить взвешенно, на основе глубокого анализа и с учетом положения граждан.

"В связи с этим поручаю принять меры и провести в короткие сроки следующую работу: Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами и банками второго уровня до 1 декабря обеспечить интеграцию цифровых систем для максимального учета реального положения семей. Согласно поручению главы государства, в пилотном режиме необходимо обеспечить поэтапную реализацию мер государственной поддержки", – сказал Бектенов.

Также Минтруда поручено обеспечить оперативное принятие нормативных правовых актов по внедрению пилота и Методики оценки благополучия семьи.

"Акимам всех уровней продолжить системную информационно-разъяснительную работу с населением по внедрению новых подходов социальной политики. Министерствам труда, нацэкономики и финансов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить с 1 января 2027 года повышение минимального размера месячной заработной платы до 110 тысяч тенге", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане минимальную зарплату повысят до 110 тысяч тенге.