Юный блогер очаровал Казнет рецептом бабушкиных огурцов

Казахстанский блогер Дулат Тантаев, более известный в социальных сетях как Юный Повар, поделился с подписчиками новым рецептом. На этот раз Тантаев в своем кулинарном блоге рассказал, как замариновать огурцы и помидоры на зиму, сообщает Zakon.kz.

Фуд-блогер в начале повествования уточнил, что его бабушка уже 50 лет маринует огурцы с помидорами по этому рецепту. Далее он подробно описал все действия. В кадре с ним, конечно же, присутствовала его бабушка.

После просмотра комментаторы поблагодарили за инструкцию и поделились своими способами.

Бабушке Всевышний не дал внучку, зато послал талантливейшего повара внука.

Какой замечательный парень! Дай Бог здоровья тебе и твоим родителям, что вырастили такого достойного парня!

Вашей бабуле здоровья, а вам – успехов!

Спасибо повару. Какие счастливые родители и бабушка.

Просто хочу сказать, что вы – один из моих любимых блогеров. Ваши публикации всегда на высоте!

Как здорово, когда есть бабушка. И такой замечательный внук.

Продолжай нас удивлять, а мы поддержим тебя!

Достойный сын своих родителей!

Прям почувствовала запах чеснока и рассола.

Отличный у вас дуэт!

Повезло тебе, дружище, бабушка жива и готовит всякие вкусняшки.

Если закрываешь банки – то ты в кулинарии уже имеешь высший пилотаж.

Молодец, балам! И кому такое сокровище достанется?

Хороший внук, – также пишут благодарные пользователь Казнета.

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