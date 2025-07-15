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Общество

Юный блогер очаровал Казнет рецептом бабушкиных огурцов

Казахстанский блогер, еда, рецепт от бабушки, повар, видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 15:40 Фото: pexels
Казахстанский блогер Дулат Тантаев, более известный в социальных сетях как Юный Повар, поделился с подписчиками новым рецептом. На этот раз Тантаев в своем кулинарном блоге рассказал, как замариновать огурцы и помидоры на зиму, сообщает Zakon.kz.

Фуд-блогер в начале повествования уточнил, что его бабушка уже 50 лет маринует огурцы с помидорами по этому рецепту. Далее он подробно описал все действия. В кадре с ним, конечно же, присутствовала его бабушка.

После просмотра комментаторы поблагодарили за инструкцию и поделились своими способами.

  • Бабушке Всевышний не дал внучку, зато послал талантливейшего повара внука.
  • Какой замечательный парень! Дай Бог здоровья тебе и твоим родителям, что вырастили такого достойного парня!
  • Вашей бабуле здоровья, а вам – успехов!
  • Спасибо повару. Какие счастливые родители и бабушка.
  • Просто хочу сказать, что вы – один из моих любимых блогеров. Ваши публикации всегда на высоте!
  • Как здорово, когда есть бабушка. И такой замечательный внук.
  • Продолжай нас удивлять, а мы поддержим тебя!
  • Достойный сын своих родителей!
  • Прям почувствовала запах чеснока и рассола.
  • Отличный у вас дуэт!
  • Повезло тебе, дружище, бабушка жива и готовит всякие вкусняшки.
  • Если закрываешь банки – то ты в кулинарии уже имеешь высший пилотаж.
  • Молодец, балам! И кому такое сокровище достанется?
  • Хороший внук, – также пишут благодарные пользователь Казнета.

В XXI веке тарелка стала зеркалом сознания. Если раньше еда была утешением или наградой, то теперь она позиционируется молодежью, как тщательно подобранный фильтр для фото: минималистичный и осознанный. Как изменилось отношение к еде и своему телу у молодого поколения, разбирался Zakon.kz.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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