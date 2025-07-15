Юный блогер очаровал Казнет рецептом бабушкиных огурцов
Фото: pexels
Казахстанский блогер Дулат Тантаев, более известный в социальных сетях как Юный Повар, поделился с подписчиками новым рецептом. На этот раз Тантаев в своем кулинарном блоге рассказал, как замариновать огурцы и помидоры на зиму, сообщает Zakon.kz.
Фуд-блогер в начале повествования уточнил, что его бабушка уже 50 лет маринует огурцы с помидорами по этому рецепту. Далее он подробно описал все действия. В кадре с ним, конечно же, присутствовала его бабушка.
После просмотра комментаторы поблагодарили за инструкцию и поделились своими способами.
- Бабушке Всевышний не дал внучку, зато послал талантливейшего повара внука.
- Какой замечательный парень! Дай Бог здоровья тебе и твоим родителям, что вырастили такого достойного парня!
- Вашей бабуле здоровья, а вам – успехов!
- Спасибо повару. Какие счастливые родители и бабушка.
- Просто хочу сказать, что вы – один из моих любимых блогеров. Ваши публикации всегда на высоте!
- Как здорово, когда есть бабушка. И такой замечательный внук.
- Продолжай нас удивлять, а мы поддержим тебя!
- Достойный сын своих родителей!
- Прям почувствовала запах чеснока и рассола.
- Отличный у вас дуэт!
- Повезло тебе, дружище, бабушка жива и готовит всякие вкусняшки.
- Если закрываешь банки – то ты в кулинарии уже имеешь высший пилотаж.
- Молодец, балам! И кому такое сокровище достанется?
- Хороший внук, – также пишут благодарные пользователь Казнета.
В XXI веке тарелка стала зеркалом сознания. Если раньше еда была утешением или наградой, то теперь она позиционируется молодежью, как тщательно подобранный фильтр для фото: минималистичный и осознанный. Как изменилось отношение к еде и своему телу у молодого поколения, разбирался Zakon.kz.
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