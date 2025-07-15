"Есть факты иждивенчества и мошенничества": Бектенов о помощи многодетным

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, как изменится система социальной поддержки граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов заявил, что сейчас в обществе есть факты социального иждивенчества и мошенничества. По его словам, есть многодетные семьи, у которых есть по несколько домов и автомашин, а есть и среди них нуждающиеся семьи.

"Есть целая индустрия, если посмотреть в интернете объявления: "Помогу получить максимальные выплаты от государства по тому или по тому случаю". Мы сейчас занимаемся каждым случаем по отдельности и все эти схемы будем пресекать. Социальная помощь должна оказываться людям, которые не могут себя обеспечить, все, железный принцип. Человек, если может работать, он должен работать. Мы живем в рыночной экономике, мы должны открыто это населению говорить, и продвигать эту политику", – отметил он.

Он заявил, что Кабмин готов к критике со стороны многодетных.

"Критики не надо бояться. Надо народу все открыто, честно говорить. Также, как я вам сейчас объясняю, вы же соглашаетесь, что семья с высоким уровнем дохода не должна получать такую поддержку как семья с низким уровнем дохода, такой принцип будет работать. И никакой критики и осуждения мы не боимся. Мы на то здесь работаем, чтобы принимать нужные, пусть и непопулярные решения", – резюмировал премьер.

18 июня 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, как будет учитываться критерий нуждаемости в Казахстане.