Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители

Премьер-министр Олжас Бектенов и его четыре заместителя на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года оценили отдых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что после критики президента члены правительства поехали по местам отдыха в Казахстане. Они поинтересовались, какие проблемы они выявили и когда в последний раз они отдыхали в стране и где.

"Я не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть и многие наши курортные места отдыха не соответствуют не то что каким-то мировым стандартам, а базовым требованиям по безопасности, по комфорту. Согласен с вами, здесь мы единомышленники. Работа будет проводиться. К сожалению, у нас такая болезнь есть: всегда приходят красивые отчеты, что все готовы к пляжному сезону, на поверку оказывается не так. Признаем, здесь недоработка есть, в том числе со стороны правительства", – признал Олжас Бектенов.

Однако он затруднился сказать, где сам отдыхал в последний раз.

"Я не помню, где конкретно, то ли в Боровом, то ли на Алаколе в 2021 году. После этого я просто в отпуске не был и не ездил никуда. Здесь в Астане самое близкое – Боровое, но не получается пока. На Алаколе в прошлом году был в рамках рабочей поездки, не купался, естественно, а смотрел, как ситуация обстоит... Будем работать максимально, чтобы казахстанцы отдыхали внутри страны. Это и для экономики намного выгоднее, то есть зарабатывать же будут наши граждане, кто будет принимать туристов. Поэтому будем работать", – заверил глава кабмина.

Его заместители, судя по их словам, также давно не брали полноценного отпуска.

"Я тоже, к моему сожалению, давно не был в отпуске. Но очень люблю малую родину – Баянаул, Павлодар. Это мои любимые места", – признался Роман Скляр.

Не отдыхал последние два года и Серик Жумангарин.

"Последний раз был на Новый год в Акколе. Очень хорошее место, кстати", – отметил он.

Ермеку Кушербаеву и Канату Бозумбаеву в прошлом году удалось хоть и мало, но отдохнуть.

"В прошлом году было семь дней отпуска. На четыре дня я выезжал в Европу, также отдыхал на Бухтарме с семьей", – подчеркнул Ермек Кушербаев.

Канат Бозумбаев в прошлом году из-за паводков в отпуск не уходил, но на выходных побывал в Актау, в районе "Теплого пляжа" и Алаколе.

30 июня 2025 года некоторые члены правительства рассказали, как планируют провести летний отпуск.