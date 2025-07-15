Бектенов рассказал о планах по развитию Кок-Жайляу

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал о планах развития алматинского горного кластера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что на территории Кок-Жайляу будет строиться туристическая инфраструктура.

"Алматинские горы – это наше большое богатство и достояние. В мире есть считанное количество мест, где можно кататься. Так говорят специалисты. Я сам не катаюсь, но разговариваю много сейчас со специалистами, работая над этим проектом. Не использовать этот потенциал – это просто непозволительная роскошь. поэтому мы будем развивать алматинский горный кластер", – заявил Олжас Бектенов.

Между тем, по его словам, Шымбулак достаточно ограничен по длине трассы и как итог – ограничена возможность приема туристов.

"Мы уже изучили большую программу, проект по расширению этого кластера. Все будет по самым высоким стандартам – и экологическим, и туристическим. Хочу открыто, не скрываясь, об этом говорить. Да, мы будем развивать Кок-Жайляу. Начнем уже в этом году строительство соответствующей начальной инфраструктуры", – резюмировал Бектенов.

В Алматы горы – это способ перезагрузки. Тропы и ущелья помогают навести порядок в мыслях, сбежать от суеты, оставаясь рядом с городом. Какие есть маршруты, которые вдохновляют, заряжают и возвращают к себе, можно прочитать здесь.