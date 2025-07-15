Казахстан не рассматривает варианта выхода из сделки ОПЕК+

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года высказался о возможности выхода Казахстана из сделки ОПЕК+, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что Казахстан систематически перевыполняет планы по добыче нефти. В этой связи они поинтересовались, каким образом будут выполняться обязательства по добыче и не намерен ли Казахстан выйти из сделки.

"Хотел бы уточнить, что мы не являемся членами ОПЕК, мы являемся участниками сделки ОПЕК+. В рамках ОПЕК+ мы максимально стараемся выполнять свои обязательства. В данном конкретном периоде это у нас не всегда получается в связи с введением в текущем году проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз", – сказал в ответ Олжас Бектенов.

По его словам, в Соглашении о разделе продукции это все оговорено.

"Мы всегда коллегам говорили об этом по ОПЕК+, что у нас, когда будет ПБР, мы будем прогнозно превышать свои обязательства. В прошлые годы мы, наоборот, не добирали свой код в рамках ОПЕК+. То есть это все заранее на каждой встрече ОПЕК+ с нами проговаривалось. Мы не можем требовать от наших партнеров, к примеру, по Тенгизу снижения добычи. Они инвестировали в проект будущего расширения 49 млрд долларов. Естественно, рассчитывают на увеличение добычи, получение возврата своих инвестиций, получение прибыли. Поэтому такой тонкий вопрос. Но в данный конкретный момент мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК+. Считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается. Будем максимально стараться выполнить свои обязательства, но с учетом, конечно, национальных интересов", – резюмировал премьер-министр.

5 июля 2025 года сообщалось, что страны ОПЕК+ решили еще больше ускорить рост добычи нефти.