Работник погиб, упав с высоты в Кокшетау

В Кокшетау работник красил столб на высоте, но под ним сломалась стремянка. Он упал и от полученных травм скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 14 июля в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи о несчастном случае на одном из предприятий. Предварительно установлено, что 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится проверка государственным инспектором труда", – уточнили в полиции.

Полицейские отмечают, что такие трагедии можно предотвратить при строгом соблюдении норм охраны труда. Они рекомендуют работодателям:

обеспечить работников исправными, безопасными и сертифицированными средствами для выполнения работ, особенно на высоте;

регулярно проводить инструктажи по технике безопасности, контролировать фактическое выполнение требований;

периодически проверять состояние оборудования, инвентаря и защитных средств.

Добавляя, что безопасность труда – обязанность каждого работодателя и залог сохранения человеческих жизней.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства рассказала, что каждый пятый несчастный случай на производстве – со смертельным исходом.