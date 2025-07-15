Работник погиб, упав с высоты в Кокшетау
В ДП Акмолинской области рассказали, что 14 июля в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи о несчастном случае на одном из предприятий. Предварительно установлено, что 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится проверка государственным инспектором труда", – уточнили в полиции.
Полицейские отмечают, что такие трагедии можно предотвратить при строгом соблюдении норм охраны труда. Они рекомендуют работодателям:
- обеспечить работников исправными, безопасными и сертифицированными средствами для выполнения работ, особенно на высоте;
- регулярно проводить инструктажи по технике безопасности, контролировать фактическое выполнение требований;
- периодически проверять состояние оборудования, инвентаря и защитных средств.
Добавляя, что безопасность труда – обязанность каждого работодателя и залог сохранения человеческих жизней.
Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства рассказала, что каждый пятый несчастный случай на производстве – со смертельным исходом.