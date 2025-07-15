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Общество

Работник погиб, упав с высоты в Кокшетау

Работник погиб, упав с высоты в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 18:43 Фото: pixabay
В Кокшетау работник красил столб на высоте, но под ним сломалась стремянка. Он упал и от полученных травм скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 14 июля в Управление полиции Кокшетау поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи о несчастном случае на одном из предприятий. Предварительно установлено, что 54-летний мужчина, выполнявший работы по покраске столба, упал с высоты после того, как под ним сломалась стремянка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте происшествия.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится проверка государственным инспектором труда", – уточнили в полиции.

Полицейские отмечают, что такие трагедии можно предотвратить при строгом соблюдении норм охраны труда. Они рекомендуют работодателям:

  • обеспечить работников исправными, безопасными и сертифицированными средствами для выполнения работ, особенно на высоте;
  • регулярно проводить инструктажи по технике безопасности, контролировать фактическое выполнение требований;
  • периодически проверять состояние оборудования, инвентаря и защитных средств.

Добавляя, что безопасность труда – обязанность каждого работодателя и залог сохранения человеческих жизней.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства рассказала, что каждый пятый несчастный случай на производстве – со смертельным исходом.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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