В Казахстане массово проверяют асфальтобетонные заводы
По данным Минтранспорта, на сегодняшний день инспекцию прошли 332 завода – это порядка 80% от общего числа зарегистрированных в стране (414 предприятий).
Проверке подвергается техническое оснащение производственных мощностей и лабораторий, наличие службы качества, соблюдение входного контроля материалов, а также регламенты хранения и транспортировки дорожно-строительной продукции.
На данный момент обследованы предприятия в Астане, Шымкенте, а также в Жетысуской, Алматинской, Костанайской, Атырауской и Павлодарской областях.
Аттестация направлена на обеспечение высокого качества дорожных материалов, повышение ответственности производителей и улучшение состояния автомобильных дорог в стране. До конца мая планируется завершить проверку оставшихся 82 объектов.
Ранее сообщалось, что строительство автодорог в Казахстане будут согласовывать с Минобороны.