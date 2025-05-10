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События

В Казахстане массово проверяют асфальтобетонные заводы

асфальтобетонные заводы , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 18:13 Фото: Минтранспорта РК
В Казахстане продолжается масштабная проверка асфальтобетонных заводов, проводимая Национальным центром качества дорожных активов (НЦКДА) по поручению Министерства транспорта республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Минтранспорта, на сегодняшний день инспекцию прошли 332 завода – это порядка 80% от общего числа зарегистрированных в стране (414 предприятий).

Проверке подвергается техническое оснащение производственных мощностей и лабораторий, наличие службы качества, соблюдение входного контроля материалов, а также регламенты хранения и транспортировки дорожно-строительной продукции.

На данный момент обследованы предприятия в Астане, Шымкенте, а также в Жетысуской, Алматинской, Костанайской, Атырауской и Павлодарской областях.

Аттестация направлена на обеспечение высокого качества дорожных материалов, повышение ответственности производителей и улучшение состояния автомобильных дорог в стране. До конца мая планируется завершить проверку оставшихся 82 объектов.

Ранее сообщалось, что строительство автодорог в Казахстане будут согласовывать с Минобороны.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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