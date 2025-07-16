Казахстанец отсудил у работодателя более миллиона тенге и взносы в ЕНПФ

Житель Кызылорды обратился в суд с иском к ТОО о взыскании задолженности по заработной плате и обязательным пенсионным взносам. Детали дальнейшего разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского суда.

Известно, что казахстанец требовал взыскать с работодателя более одного млн тенге заработной платы и взносов за работу дорожным рабочим в период с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Региональный Департамент Комитета государственной инспекции труда профильного министерства провел проверку и подтвердил факт невыплаты заработной платы в размере более 1 млн тенге, что является нарушением Трудового кодекса.

"В связи с неисполнением работодателем предписания Департамента о выплате задолженности и пени за просрочку, в 2024 году специализированный суд по делам об административных правонарушениях привлек ТОО к ответственности по части 3 статьи 462 КоАП, наложив штраф в размере 516 тысяч тенге", – говорится в публикации суда за 16 июля 2025 года.

Согласно расчетным листам, ТОО начисляло обязательные пенсионные взносы за работника за период с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Однако, согласно выписке из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), фактические перечисления за этот период отсутствуют. Таким образом, несмотря на начисления, взносы в фонд не поступили.





"Кызылординский городской суд в итоге удовлетворил иск и взыскал с ТОО более 1 млн тенге задолженности по заработной плате", – сказано в заключительной части.

Также суд обязал ТОО перечислить в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы за указанный период.

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