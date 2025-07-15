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События

Многодетная семья в Шымкенте избежала выселения в последнюю минуту

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:19 Фото: pexels
Многодетная семья из Шымкента едва не лишилась жилья из-за долгов по договору аренды с правом выкупа. Подробности разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе Межрайонного суда по гражданским делам.

Согласно распространенному заявлению суда, житель Шымкента заключил с ипотечной компанией (АО) договор аренды с правом выкупа трехкомнатной квартиры стоимостью свыше 13 млн тенге. Он обязался своевременно оплачивать арендные платежи, однако образовалась задолженность в размере более 2 млн тенге.

В итоге АО обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении договора аренды и выселении арендатора.

Ответчик, который является отцом четверых несовершеннолетних детей, не оспаривал сумму долга.

Ссылаясь на сложное материальное положение, он попросил не выселять его из квартиры, предоставить возможность погасить задолженность и урегулировать спор мирным путем.

В соответствии с Гражданским кодексом нарушение графика платежей является основанием для расторжения договора аренды. Кроме того, отсутствие у арендатора регистрации спорной квартиры в уполномоченном органе и права собственности является основанием для его выселения.

В Межрайонном суда по гражданским делам Шымкента стороны не достигли мирового соглашения. Поэтому суд рассмотрел дело по существу и удовлетворил иск: взыскал задолженность, расторг договор аренды и вынес решение о выселении ответчика с четырьмя детьми.

Однако в апелляционной инстанции сторонам удалось примириться. Суд Шымкента утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, и производство по делу было прекращено.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями ответчик обязался погасить задолженность по налогам, продолжая проживать с семьей в доме. Условия договора аренды с правом выкупа продолжат действовать до полного исполнения обязательств сторонами".Пресс-служба Межрайонного суда по гражданским делам Шымкента

Определение вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что жительница области Абай пыталась обмануть судебных исполнителей на 12 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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