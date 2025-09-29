Семья погибшего казахстанца отсудила у работодателя 11 млн тенге компенсации

Суд Восточно-Казахстанской области взыскал компенсацию морального вреда в связи с гибелью казахстанца. Детали судебного разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе суда.

Известно, что в 2023 году при исполнении трудовых обязанностей погиб водитель ТОО – отец троих несовершеннолетних детей и брат двух истцов.

Согласно акту специального расследования несчастного случая, причиной трагедии стало 100-процентное нарушение работодателем требований охраны труда.

Также отмечено, что ранее между ТОО и вдовой погибшего было заключено соглашение о выплате компенсации морального вреда в размере 8 млн тенге.

"Однако вдова и сестры погибшего посчитали эту сумму недостаточной и обратились в суд с иском о взыскании дополнительной компенсации". Алтайский районный суд Восточно-Казахстанской области

Истцы указали, что ежемесячные аннуитетные выплаты в размере 81 тыс. тенге в интересах детей не покрывают всех расходов, связанных с их воспитанием и образованием. Они также подчеркнули нарушение привычного уклада жизни, глубокие нравственные страдания, подавленность, гнев и отчаяние, вызванные внезапной и трагической гибелью близкого человека.

В итоге суд, рассмотрев дело, отметил следующее:

ответственность ТОО как владельца источника повышенной опасности подтверждена актом расследования;

представитель ТОО частично признала исковые требования, согласившись на выплату по 500 тыс. тенге каждому истцу;

суд учел как субъективную оценку страданий, так и объективные обстоятельства: внезапность трагедии, утрату кормильца, эмоциональные и психологические последствия для близких.

Учитывая все обстоятельства, суд постановил взыскать с ТОО в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 11 млн тенге, в том числе:

по 3 млн тенге каждому ребенку погибшего;

по 1 млн тенге каждой из его сестер.

"Решение суда было обжаловано в апелляционном порядке, однако оставлено без изменений и вступило в законную силу". Алтайский районный суд Восточно-Казахстанской области

