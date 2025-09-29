#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Семья погибшего казахстанца отсудила у работодателя 11 млн тенге компенсации

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:20 Фото: Zakon.kz
Суд Восточно-Казахстанской области взыскал компенсацию морального вреда в связи с гибелью казахстанца. Детали судебного разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе суда.

Известно, что в 2023 году при исполнении трудовых обязанностей погиб водитель ТОО – отец троих несовершеннолетних детей и брат двух истцов.

Согласно акту специального расследования несчастного случая, причиной трагедии стало 100-процентное нарушение работодателем требований охраны труда.

Также отмечено, что ранее между ТОО и вдовой погибшего было заключено соглашение о выплате компенсации морального вреда в размере 8 млн тенге.

"Однако вдова и сестры погибшего посчитали эту сумму недостаточной и обратились в суд с иском о взыскании дополнительной компенсации". Алтайский районный суд Восточно-Казахстанской области

Истцы указали, что ежемесячные аннуитетные выплаты в размере 81 тыс. тенге в интересах детей не покрывают всех расходов, связанных с их воспитанием и образованием. Они также подчеркнули нарушение привычного уклада жизни, глубокие нравственные страдания, подавленность, гнев и отчаяние, вызванные внезапной и трагической гибелью близкого человека.

В итоге суд, рассмотрев дело, отметил следующее:

  • ответственность ТОО как владельца источника повышенной опасности подтверждена актом расследования;
  • представитель ТОО частично признала исковые требования, согласившись на выплату по 500 тыс. тенге каждому истцу;
  • суд учел как субъективную оценку страданий, так и объективные обстоятельства: внезапность трагедии, утрату кормильца, эмоциональные и психологические последствия для близких.

Учитывая все обстоятельства, суд постановил взыскать с ТОО в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 11 млн тенге, в том числе:

  • по 3 млн тенге каждому ребенку погибшего;
  • по 1 млн тенге каждой из его сестер.
"Решение суда было обжаловано в апелляционном порядке, однако оставлено без изменений и вступило в законную силу".Алтайский районный суд Восточно-Казахстанской области

Ранее мы рассказывали, что пропаганда радикальных идей обернулась для казахстанца пятью годами тюрьмы. Подробнее читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Родные погибшего на руднике "Майкаинзолото" спасателя получат 30 млн тенге вместо 120
18:38, 13 ноября 2024
Родные погибшего на руднике "Майкаинзолото" спасателя получат 30 млн тенге вместо 120
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
23:09, 04 мая 2017
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Новые учебники по основным предметам начали тестировать в школах Казахстана
09:58, Сегодня
Новые учебники по основным предметам начали тестировать в школах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: