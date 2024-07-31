Казахстанец отсудил у бывшей жены двух дочерей

В Казахстане отец двух дочерей выиграл суд у экс-супруги. Детали семейных разбирательств озвучили в пресс-службе Верховного суда 31 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В распространенном сообщении отмечено, что супруги, прожив в браке 8 лет, разошлись. При разводе суд определил место жительства двух несовершеннолетних девочек (5 и 9 лет) с отцом. С матери в пользу отца на их содержание взысканы алименты – 1/3 заработка и иного дохода ежемесячно до их совершеннолетия.

Однако апелляция изменила это решение: дети были оставлены матери и в ее пользу алименты взысканы с отца. Отец девочек оспорил это решение в кассации. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, изучив дело, указала на следующее.

"Суд первой инстанции, определяя место жительства детей с отцом, отметил самоустранение матери от родительских обязанностей. Это выразилось в безучастии в их воспитании и материальном содержании, отсутствии заботы с ее стороны об их здоровье, нравственном, физическом, психологическом, духовном развитии. Бремя по содержанию и воспитанию детей нес их отец". Пресс-служба Верховного суда РК

Вместе с тем апелляция определила место жительства детей с матерью, обосновав это отсутствием документов, подтверждающих ее вину в уклонении от родительских обязанностей, а также приняв во внимание возраст, пол детей и их потребность в материнской заботе.

ВС не разделил позицию апелляции, подчеркнув, что Конвенция ООН о правах ребенка от 1989 года обязывает во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделять наилучшему обеспечению их интересов.

Коллегия ВС указала на то, что проживание детей с матерью противоречит их интересам. Конфликты в семье возникали из-за употребления женщиной спиртных напитков и отсутствия ухода и заботы за детьми. Об этом свидетельствовали показания очевидцев.

"В суде первой инстанции достоверно установлено, что девочки с рождения проживают у отца, для них это привычная обстановка. После вступления решения суда в законную силу мать не забрала дочерей к себе, они до сих пор проживают с отцом". Пресс-служба Верховного суда РК

При этом мать их не навещала, не посещала общешкольные мероприятия и родительские собрания, не интересовалась жизнью девочек. Вместе с тем отцом детям созданы все надлежащие условия для здорового развития. Характер сложившихся взаимоотношений с девочками свидетельствует об их привязанности к отцу.

"ВС в целях защиты прав несовершеннолетних отменил судебный акт апелляции, определив место жительства детей с отцом". Пресс-служба Верховного суда РК

Ранее сообщалось, что Верховный суд взыскал с Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) свыше 1 млн тенге в пользу уволенного сотрудника. Подробности можно прочитать здесь.