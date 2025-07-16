Скандал с Амантай-кажи в Алматы: женщина получила перелом, полиция завела уголовное дело
Фото: Zakon.kz
Казахстанский активист антиядерного движения Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи, вновь стал героем социальных сетей. Но на этот раз казахстанец, неоднократно выдвигавший себя кандидатом на выборах президента страны, стал фигурантом уголовного дела, сообщает Zakon.kz.
В Казнете распространяют видео, в кадре которого Амантай-кажи после диалога с женщиной толкает ее. Собеседница падает с лестницы и получает перелом тазобедренного сустава.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточняют, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также особо отмечено:
"Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы".
Немного ранее в Алматы произошел подземный взрыв газа. В районе эпицентра разрушена дорога и перевернут внедорожник Toyota Land Cruiser. Водитель и пассажир госпитализированы.
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