Скандал с Амантай-кажи в Алматы: женщина получила перелом, полиция завела уголовное дело

Казахстанский активист антиядерного движения Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи, вновь стал героем социальных сетей. Но на этот раз казахстанец, неоднократно выдвигавший себя кандидатом на выборах президента страны, стал фигурантом уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют видео, в кадре которого Амантай-кажи после диалога с женщиной толкает ее. Собеседница падает с лестницы и получает перелом тазобедренного сустава.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточняют, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также особо отмечено:

"Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы".

Немного ранее в Алматы произошел подземный взрыв газа. В районе эпицентра разрушена дорога и перевернут внедорожник Toyota Land Cruiser. Водитель и пассажир госпитализированы.