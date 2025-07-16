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Происшествия

Подземный взрыв газа в Алматы превратил дорогу в руины: пострадали двое

Подземный взрыв газа в Алматы превратил дорогу в руины, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 12:39 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 16 июля 2025 года, в Алматы произошел подземный взрыв газа. В районе эпицентра разрушена дорога и перевернут внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

Известно, что по Бухар Жырау в восточном направлении, не доезжая Байзакова, произошел взрыв газовой магистрали. В результате одна из машин, находившихся поблизости, подлетела в воздух и перевернулась.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте образовалась огромная воронка, дерево вырвало с корнями.

Фото: Zakon.kz

На месте работают профильные аварийные службы, место оцеплено.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водителя и пассажира госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Тем временем в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" уточнили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси.

В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля.

"В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет".АО "QazaqGaz Aimaq"

В заключительной части заявления жителей города попросили сохранять спокойствие.

Ранее мы рассказывали, что жесткое ДТП с участием полицейского произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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