Подземный взрыв газа в Алматы превратил дорогу в руины: пострадали двое
Известно, что по Бухар Жырау в восточном направлении, не доезжая Байзакова, произошел взрыв газовой магистрали. В результате одна из машин, находившихся поблизости, подлетела в воздух и перевернулась.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте образовалась огромная воронка, дерево вырвало с корнями.
Фото: Zakon.kz
На месте работают профильные аварийные службы, место оцеплено.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водителя и пассажира госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Тем временем в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" уточнили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси.
В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля.
"В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет".АО "QazaqGaz Aimaq"
В заключительной части заявления жителей города попросили сохранять спокойствие.
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