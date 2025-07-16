194 казахстанских учителя стали жертвами утечки данных на портале госзакупок

Прокуратура Бородулихинского района области Абай провела мониторинг портала государственных закупок. В результате специалисты выявили факт утечки персональных данных 194 сотрудников трех средних школ, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников были размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), и другой информацией.

Согласно действующему законодательству, такие данные подлежат обязательной защите:

"Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать ее конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия их владельца или законного основания".

Несоблюдение этих требований со стороны руководства школ создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.

В итоге директоров школ привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 79 КоАП с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также они были подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

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