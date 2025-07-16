194 казахстанских учителя стали жертвами утечки данных на портале госзакупок
Как оказалось, учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников были размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), и другой информацией.
Согласно действующему законодательству, такие данные подлежат обязательной защите:
"Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать ее конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия их владельца или законного основания".
Несоблюдение этих требований со стороны руководства школ создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.
В итоге директоров школ привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 79 КоАП с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также они были подвергнуты дисциплинарным взысканиям.
Ранее мы рассказывали, как казахстанец отсудил у работодателя более миллиона тенге и взносы в ЕНПФ.