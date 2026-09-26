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#Школа
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#Спецпроекты
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События

ИИН, адреса и телефоны: личные данные казахстанских учителей и детей утекли в Сеть

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 20:50 Фото: unsplash
В школах города Семей произошла масштабная утечка конфиденциальной информации – личные данные тысяч учителей и сотни детей оказались в свободном доступе в интернете. Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в прокуратуре области Абай, сообщает Zakon.kz.

Надзорный орган в ходе проверки соблюдения законодательства о персональных данных в сфере образования выявил грубейшие нарушения.

Как выяснилось, на официальных веб-ресурсах 31 школы города были открыто опубликованы документы с секретными сведениями сотрудников и учеников.

"В частности, опубликованы ФИО, ИИН, даты рождения, адреса проживания и контактные номера телефонов 3 752 работников, а также сведения о 344 несовершеннолетних. Размещение таких сведений создавало риски нарушения неприкосновенности частной жизни и их неправомерного использования". Прокуратура области Абай

После вмешательства надзорного органа все незаконно опубликованные списки были оперативно удалены с сайтов, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу.

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Канат Болысбек
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