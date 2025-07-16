В Минтруда прокомментировали информацию о "лишении пособий по многодетности"

Министерство труда и социальной защиты населения РК 16 июля заявило, что информация о том, что многодетные семьи, имеющие менее 6 детей, могут лишить государственного пособия, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, ряд средств массовой информации, информационных групп и страниц в социальных сетях распространяют недостоверную информацию о том, что многодетными по действующему законодательству признаются только семьи, имеющие шесть и более детей.

"Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в соответствии с действующим законодательством статус многодетной получает семья, в составе которой есть 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет", – говорится в сообщении.

Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие вне зависимости от дохода. Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Кроме того, женщинам, родившим и воспитавшим шесть и более детей и имеющим подвески "Күміс алқа", "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, ежемесячно выплачивается пособие награжденным матерям в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – закончили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что в начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 327,5 млрд тенге.

