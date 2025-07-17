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Общество

Одинаковые изменения коснутся частных и государственных школ с 1 сентября

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 08:58 Фото: Zakon.kz
С 1 сентября во всех организациях образования стартует единая программа воспитания "Адал Азамат". Это значит, что с нового учебного года воспитательная работа во всех школах, включая частные, будет строиться на основе единых требований, сообщает Zakon.kz.

Это логичное продолжение ранее действовавшей программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием.

По информации координатора программы – НАО имени Ы. Алтынсарина, приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года №123 программа официально утверждена под новым названием. Главная цель – воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества.

Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.

Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру.

Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики.

Каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и так далее. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.

При этом продолжат работу и профилактические проекты, нацеленные на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения заявили, что на данный момент в школы Казахстана принято 273 643 ребенка. Из них 70% выбрали государственный язык обучения.

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Аксинья Титова
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