Новые предметы появятся в школах Казахстана: что изменится с 2026-2027 учебного года

Министерство просвещения (МП) Казахстана продолжает реализацию единой программы воспитания "Адал азамат". Программа направлена на воплощение в воспитательной работе идеи Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – Адал азамат – Нация прогрессивных взглядов", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, как отметили в пресс-службе Минпросвещения, воспитательная работа в школе не ограничивается проведением отдельных мероприятий – формируется целостная воспитательная экосистема, способствующая личностному развитию ребенка.

"Реализация программы впервые на межведомственном уровне позволяет рассматривать вопросы воспитания как общую ответственность не только школы, но также государства и общества. В 2026-2027 учебном году для формирования правовой культуры учащихся в 5-7 классах вводится курс "Основы Конституции", а в 8-11 классах – "Закон и Порядок". Учебный курс "Личная безопасность" направлен на развитие у детей навыков безопасного поведения и умения принимать правильные решения в различных ситуациях", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

Также сообщается, что на основе новой Конституции обновлен брендбук программы "Адал азамат".

Школьное пространство рассматривается как важный инструмент воспитания. На формирование ребенка наряду с учителями и родителями влияет окружающая его образовательная среда.

Кроме того, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции "Таза Қазақстан" стартует пилотный проект "Зеленая школа".

Проект предусматривает интеграцию экологических знаний в учебный процесс и формирование у школьников культуры ответственного отношения к природе.

Благодаря этим инициативам, как подчеркнули в пресс-службе МП РК, ценности "Адал азамат" станут неотъемлемой частью школьной жизни, а для всестороннего развития каждого ребенка будет создана благоприятная среда.

28 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане государственный общеобязательный стандарт образования приведен в полное соответствие с нормами и ценностями новой Конституции.

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30 июля сообщалось, что казахстанским школьникам утвердили даты каникул на 2026-2027 учебный год.