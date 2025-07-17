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Общество

Хорошую новость сообщили любителям поездок в Алмарасан, Аюсай, Бутаковку и Тургень

контрольно-пропускной пункт в Алмарасане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 14:55 Фото: Instagram/qazaqormany
В Комитете лесного хозяйства и животного мира 17 июля 2025 года рассказали о внедрении автоматизированной системы контроля на контрольно-пропускных пунктах Государственного национального природного парка "Иле-Алатау", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, это важный шаг, направленный на создание комфортных условий для посетителей и регулирование движения автотранспорта.

"В выходные дни количество автомобилей, направляющихся в ущелья Алмарасан и Аюсай, значительно возрастает, что приводит к пробкам и очередям. С целью решения этой проблемы была запущена новая система. Теперь водители могут заранее оплатить проезд и пройти без задержек", – рассказали в комитете.

Новая система автоматически считывает государственный номер автомобиля и позволяет оплатить проезд с помощью QR-кода. Это эффективный способ сэкономить время, обеспечить прозрачность и порядок.

Автоматизированная система уже работает в ущельях Алмарасан, Каскелен, Бутаковка и Тургень. В ближайшее время планируется установка в районах озера Есик и ущелья Аксай.

Ранее казахстанцы возмутились стоимостью отдыха на Алаколе, который оказался дороже, чем во Вьетнаме.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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