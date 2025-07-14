"Не можем позволить себе отдых в родной стране": казахстанцы о курортах Алаколя

Казахстанский блогер Мария Ахметова в сезон летних отпусков решила сравнить цены на проживание в популярном Дананге, который находится во Вьетнаме, и на побережье казахстанского Алаколя, сообщает Zakon.kz.

Так, Мария показала несколько примеров. Три дня на двоих в одной из гостиниц прибрежного города в центральной части Вьетнама обойдется в 60 тысяч тенге. Цена же на Алаколе за то же количество дней будет составлять 121 500 тенге.

"Мы в этом году три раза летали с мужем за границу. Но у нас все еще нет возможности отдыхать в Казахстане", – отметила автор в заключительной части.

Тема цен и комфорта нашла большой отклик среди комментаторов. Если одни согласны с Ахметовой, то другие просят не сравнивать отечественные и заграничные гостиницы. Также нашлись и те, кто категорически не согласен с утверждениями, и делится своим бюджетным отпуском.

Кстати, реально нам Алаколь на четырех посчитали миллион, поэтому мы летим в Дананг.

Не знаю, насколько это правильно. Там круглый год принимают туристов. А в Казахстане только полтора месяца в году. Надо учитывать это. Хотя я тоже не могу позволить такой отдых.

Я на Алаколе с детьми и мамой за 150 тысяч отдохнули 7 дней, и трехразовое отличное питание.

А никто не считает расходы на содержание этих зон отдыха в сезон отопления и когда там нет туристов? Охрана, содержание, налоги… Сезон на Алаколе июль и август, и за эти два месяца владельцы гостиниц должны заработать на весь год, а у них тоже есть семьи, дети, расходы и кредиты!!! А с субсидиями в стране тяжело! А во Вьетнаме круглый год туристы, даже в сезон дождей! Поэтому не сравнивайте.

Как-то раз встретились два казахстанца во Вьетнаме и оба со стыда отвели глаза, так как не могут себе позволить отдых в своей стране.

Кроме того, тема еще актуальна и потому, что 10 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь. Тогда он поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

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Уже 12 июля заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье.