Опасный зверь попал на камеру в казахстанском заповеднике
Фото: pixabay
Тянь-шаньский бурый медведь попал в фотоловушку в Государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам". Об этом стало известно 21 мая 2025 года из заявления Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.
Известно, что редкий вид медведя зафиксирован фотоловушкой, установленной на территории парка еще в конце апреля.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана.
Хорошей новостью является то, что в последние годы численность медведей на территории национального парка стабильно растет.
Однако стоит учитывать, что этот вид относится к категории хищных животных.
"В связи с этим сотрудники национального парка предупреждают посетителей о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с медведями и избегать любых действий, которые могут беспокоить животное", – говорится в сообщении Комитета.
12 мая 2025 года редкий кадр с бурым медведем запечатлела фотоловушка в заснеженном нацпарке "Кольсайские озера".
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