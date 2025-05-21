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События

Опасный зверь попал на камеру в казахстанском заповеднике

медведь, видео, Туркестанская область, заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 17:30 Фото: pixabay
Тянь-шаньский бурый медведь попал в фотоловушку в Государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам". Об этом стало известно 21 мая 2025 года из заявления Комитета лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

Известно, что редкий вид медведя зафиксирован фотоловушкой, установленной на территории парка еще в конце апреля.

Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана.

Хорошей новостью является то, что в последние годы численность медведей на территории национального парка стабильно растет.

Однако стоит учитывать, что этот вид относится к категории хищных животных.

"В связи с этим сотрудники национального парка предупреждают посетителей о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с медведями и избегать любых действий, которые могут беспокоить животное", – говорится в сообщении Комитета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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