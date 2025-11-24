#АЭС в Казахстане
Общество

Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В живописном ущелье Бутакты у подножия Иле-Алатау открыт визит-центр Bytakty в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 24 ноября 2025 года из заявления пресс-службы городского акимата.

Основная задача центра, как пояснили специалисты, это предоставление туристам полной информации о местности, экскурсионных маршрутах и возможностях национального парка.

В будущем там планируют открыть горный ресторан.

В горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска

Ранее мы рассказывали, как алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
