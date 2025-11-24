Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость
В живописном ущелье Бутакты у подножия Иле-Алатау открыт визит-центр Bytakty в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно 24 ноября 2025 года из заявления пресс-службы городского акимата.
Основная задача центра, как пояснили специалисты, это предоставление туристам полной информации о местности, экскурсионных маршрутах и возможностях национального парка.
В будущем там планируют открыть горный ресторан.
