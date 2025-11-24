Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В живописном ущелье Бутакты у подножия Иле-Алатау открыт визит-центр Bytakty в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 24 ноября 2025 года из заявления пресс-службы городского акимата. Основная задача центра, как пояснили специалисты, это предоставление туристам полной информации о местности, экскурсионных маршрутах и возможностях национального парка. В будущем там планируют открыть горный ресторан. Материал по теме В горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска Ранее мы рассказывали, как алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: