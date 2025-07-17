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Общество

Запираем двери и окна: зловонный запах окутал Актау

актаусцы пожаловались на зловоние, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 23:04 Фото: primeminister.kz
Жители Актау вынуждены вечером отказываться от прогулок и плотнее закрывать окна из-за зловонного запаха, который обостряется к вечеру, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, когда-то все канализационные стоки было решено сбрасывать подальше от города. Но для зловония километры не преграда. В жару и при ветре, дующем в сторону Актау, запах тухлых яиц распространяется по всему городу. А жители наглухо закрывают окна и двери, чтобы хоть как-то от него спастись.

"Мы вечером не водим детей на улицу, потому что именно в это время начинает пахнуть особенно сильно. Запираем двери, запираем окна. И детей не пускаем гулять, и сами стараемся не выходить. После восьми часов от этого неприятного запаха становится просто невыносимо!" Зауреш Махатова

Горожане подозревали, что сероводородом пахнет из-за выбросов на каком-то из предприятий. Но нет. Воздух портит именно хвостохранилище Кошкар-Ата. Место, где собираются стоки, находится всего в пяти километрах от Актау.

"Этот запах явно исходит от Кошкар-Аты. Я сам как житель этого города ездил туда и проверял. Там не нужна никакая экспертиза, и так все понятно. Я сам убедился". Динмухаммед Нуралиев

Особенно сильно страдают микрорайоны, построенные ближе к хвостохранилищу, и жители Мунайлинского района. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, здесь когда-то решили сажать саксаул, но сейчас эта идея забыта. Чиновники говорят: ищут выход вместе с депутатами и экологами. Но пока только убедились, что именно оттуда идет невыносимый запах.

"Мониторинг состояния воздуха в городе ведется ежедневно. Наши лаборанты делают специальные анализы. Было установлено, что запах идет со стороны КОС-2, Кошкар-Ата. В жаркую погоду там усиливается брожение, а в ветреную погоду запах разносится и доходит до города". Начальник отдела департамента экологии Мангистауской области Есенкос Адильбаев

О том, как обезвредить зловонное озеро, специалисты думают не первый год. Кроме идеи с саксаулом, его предлагали залить водой. Другие, наоборот, считают, что водоем нужно засыпать. Тем временем жара в Актау продлится еще как минимум неделю.

Хвостохранилище Кошкар-Ата – это комплекс, предназначенный для хранения отходов уранового производства, расположенный недалеко от Актау, в Мангистауской области. Это место является источником экологической проблемы, связанной с радиоактивным загрязнением и пылеобразованием.

Ранее сообщалось, что масляные пятна в море заметили жители Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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