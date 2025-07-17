В Жетысу расследуют смерть женщины, которую могли волочь на аркане: задержан муж

В области Жетысу полиция расследует смерть молодой женщины. Родные предполагают, что ее могли на аркане протащить по степи, привязав к лошади, сообщает Zakon.kz.

Информация о преступлении появилась в паблике журналиста Сандугаш Дуйсеновой. Трагедия произошла в селе Баласаз Аксуского района.

"32-летняя Айзат Джуманова, по словам ее родственников, была жестоко убита прямо на глазах ее двухлетней дочери. В убийстве подозревается супруг. Со слов родственников, сначала была ссора. Потом многочасовое немыслимое насилие. Айзат избивали с лютой жестокостью. Медицинское заключение звучит как перечень пыточных методик: ЗЧМТ, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности. Родные Айзат считают, что ее привязали арканом за руки к седлу лошади и волокли по степи", – написала Дуйсенова.

Родные рассказали, что на теле погибшей не было ни одного живого места.

"По информации полиции, Айзат Джуманова была доставлена в областную больницу Талдыкоргана в 02:30 ночи 22 июня. Спустя полчаса врачи лишь констатировали ее смерть. Но родные в это не верят. Они уверены, что к этому моменту Айзат уже не подавала признаков жизни..." – отметила журналист.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 106 часть 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Но родные требуют переквалифицировать его на "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

В Департаменте полиции области Жетысу сообщили, что "по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, проводится досудебное расследование".

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции. В рамках производства принимается весь необходимый комплекс уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины преступления. Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон. Следственные действия осуществляются строго в рамках законодательства, с неукоснительным соблюдением прав и законных интересов участников процесса. Виновные понесут ответственность в полном объеме закона. Иная информация в интересах следствия не разглашаются", – говорится в комментарии полиции.

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