Цифровые атаки не прекращаются: МВД обращается к казахстанцам
Так, как отмечают специалисты, мошенники продолжают изощряться, находя все более коварные схемы обмана.
К примеру, поменять счетчик и оказаться должным банку – такая участь едва не настигла жителей Акмолинской и Карагандинской областей.
"Позвонили якобы из Горэнерго. Сказали, что будут проверять счетчики и пришлют сообщение с четырьмя цифрами. Я получил код и отправил его. После этого начали звонить якобы из центрального банка. Но полицейские быстро среагировали, все заблокировали", – рассказал житель Акмолинской области.
Другой казахстанец рассказал, что ему позвонили с иностранного номера и попросили продиктовать код, который сейчас придет:
"Я его озвучил. Потом позвонила женщина, сказала, что это были мошенники и что мне поможет специалист. По видеозвонку связался мужчина, показал удостоверение и запретил кому-либо рассказывать об этом. Я сразу обратился в полицию".
Стражи порядка подчеркивают, что в зоне риска сегодня все: пенсионеры, студенты, госслужащие, предприниматели.
"В рамках работы Антифрод-центра при активном участии банков удалось предотвратить хищение более 2,6 млрд тенге. Берегите себя и своих близких".Пресс-служба МВД РК
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Днем ранее, 14 июля, Комитет национальной безопасности (КНБ) обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.