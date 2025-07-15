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Цифровые атаки не прекращаются: МВД обращается к казахстанцам

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:02 Фото: freepik
За полгода в Казахстане удалось заблокировать почти 67 млн звонков с подменных номеров, изъять 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных SIM-карт. Такие данные Zakon.kz озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Так, как отмечают специалисты, мошенники продолжают изощряться, находя все более коварные схемы обмана.

К примеру, поменять счетчик и оказаться должным банку – такая участь едва не настигла жителей Акмолинской и Карагандинской областей.

"Позвонили якобы из Горэнерго. Сказали, что будут проверять счетчики и пришлют сообщение с четырьмя цифрами. Я получил код и отправил его. После этого начали звонить якобы из центрального банка. Но полицейские быстро среагировали, все заблокировали", – рассказал житель Акмолинской области.

Другой казахстанец рассказал, что ему позвонили с иностранного номера и попросили продиктовать код, который сейчас придет:

"Я его озвучил. Потом позвонила женщина, сказала, что это были мошенники и что мне поможет специалист. По видеозвонку связался мужчина, показал удостоверение и запретил кому-либо рассказывать об этом. Я сразу обратился в полицию".

Стражи порядка подчеркивают, что в зоне риска сегодня все: пенсионеры, студенты, госслужащие, предприниматели.

"В рамках работы Антифрод-центра при активном участии банков удалось предотвратить хищение более 2,6 млрд тенге. Берегите себя и своих близких".Пресс-служба МВД РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:02
АФМ бьет тревогу: участились случаи телефонного мошенничества

Днем ранее, 14 июля, Комитет национальной безопасности (КНБ) обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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