В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 24 ноября 2026 года напомнили о распространенной схеме телефонного мошенничества, направленной на пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, злоумышленники представляются сотрудниками банка, полиции, поликлиник или государственных органов и сообщают, что неизвестные якобы пытаются снять деньги со счета.

"Они создают ощущение срочности, запугивают собеседника и убеждают перевести средства на так называемый "безопасный счет". Затем мошенники выясняют, пользуется ли человек мобильным банкингом, дают указания по переводу денег или предлагают установить стороннее приложение. Через такое приложение они могут получить удаленный доступ к устройству и финансам", – предупредили в АРРФР РК во вторник.

В связи с этим к казахстанцам обратились с важным призывом:

Не выполняйте финансовые операции по требованию незнакомого человека, кем бы он ни представился.

Даже если звонящий знает ваши персональные данные, это не подтверждает, что он работает в банке, полиции, поликлинике или государственном органе.

Запишите имя, должность и отдел звонящего. Завершите разговор и самостоятельно позвоните в официальный колл-центр организации, чтобы проверить информацию.

Если человек представляется родственником и просит срочно перевести деньги, не поддавайтесь панике. Перезвоните родственнику сами и убедитесь, что с ним все в порядке.

Никогда не сообщайте по телефону данные банковской карты, трехзначный CVV-код, пароли, коды из СМС и сумму на счете.

"Помните: сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Если вам поступил подозрительный звонок, сразу прекратите разговор и сообщите о случившемся в банк и правоохранительные органы", – заявили в АРРФР РК.

23 ноября 2026 года к казахстанцам обратились с предупреждением из-за распространенных схем обмана пожилых людей. В полиции перечислили пять распространенных схем обмана пенсионеров.