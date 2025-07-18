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Общество

За рулем и в пижаме: нетипичную выписку казахстанки из роддома обсуждают в соцсетях

За рулем и в пижаме: нетипичную выписку казахстанки из роддома обсуждают в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 16:59 Фото: pixabay
Пока одни казахстанки запустили тренд выписываться из роддома с макияжем, прической и в красивой одежде, Малика Баратова обошлась без торжеств и сама за рулем с новорожденным уехала домой, сообщает Zakon.kz.

Малика Баратова совсем недавно стала мамой четвертого ребенка. Как привыкло общество, пышной выписки у новоиспеченной мамы не было. Более того, семья не пришла в роддом забирать ее с новорожденным. Она сама за рулем, в пижаме и младшим ребенком отправилась домой к старшим детям. Об этом казахстанка рассказала на своей странице в соцсетях.

"Когда у тебя четвертый ребенок, тебя никто не выписывает. Ты сама уезжаешь в пижаме. Вот так с новорожденным едешь домой к старшим деткам", – отметила автор видео.

За несколько дней публикация набрала почти 16 тыс. лайков. Под видео развернулись жаркие баталии: одни искренне поздравляли маму и малыша, другие осуждали, мол, как такое вообще возможно, но были и те, кто заявил, что это вполне нормально.

  • Внутри ведь все равно обидно.
  • Ну Вы даете! Только родила и уже за рулем. Без слов – просто молодец. Здоровья Вам и малышу.
  • У меня были 7,8 роды (двойня), я лежала три дня в роддоме, муж на парковке ночевал, ждал, когда рожу.
  • Не знаю, кому как, но мне с четвертым ребенком хотелось скорее домой, никаких торжеств. Трех выписок до этого хватило.
  • Вот именно, чем больше рожаешь, тем сложнее. Хочется больше внимания и заботы.
  • А виновник всего этого где? Почему не встречает?
  • Когда я родила, муж как раз был в командировке, но его отсутствие не ощутила, потому что мои родители пришли на выписку и это действительно приятно, пусть даже в 10 раз.

А 40-летняя Гаухар Ешмуханова из Актау – мама 10 детей и в скором времени станет бабушкой. Zakon.kz побеседовал с героиней и узнал, как живется большой семье.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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