За рулем и в пижаме: нетипичную выписку казахстанки из роддома обсуждают в соцсетях

Пока одни казахстанки запустили тренд выписываться из роддома с макияжем, прической и в красивой одежде, Малика Баратова обошлась без торжеств и сама за рулем с новорожденным уехала домой, сообщает Zakon.kz.

Малика Баратова совсем недавно стала мамой четвертого ребенка. Как привыкло общество, пышной выписки у новоиспеченной мамы не было. Более того, семья не пришла в роддом забирать ее с новорожденным. Она сама за рулем, в пижаме и младшим ребенком отправилась домой к старшим детям. Об этом казахстанка рассказала на своей странице в соцсетях.

"Когда у тебя четвертый ребенок, тебя никто не выписывает. Ты сама уезжаешь в пижаме. Вот так с новорожденным едешь домой к старшим деткам", – отметила автор видео.

За несколько дней публикация набрала почти 16 тыс. лайков. Под видео развернулись жаркие баталии: одни искренне поздравляли маму и малыша, другие осуждали, мол, как такое вообще возможно, но были и те, кто заявил, что это вполне нормально.

Внутри ведь все равно обидно.

Ну Вы даете! Только родила и уже за рулем. Без слов – просто молодец. Здоровья Вам и малышу.

У меня были 7,8 роды (двойня), я лежала три дня в роддоме, муж на парковке ночевал, ждал, когда рожу.

Не знаю, кому как, но мне с четвертым ребенком хотелось скорее домой, никаких торжеств. Трех выписок до этого хватило.

Вот именно, чем больше рожаешь, тем сложнее. Хочется больше внимания и заботы.

А виновник всего этого где? Почему не встречает?

Когда я родила, муж как раз был в командировке, но его отсутствие не ощутила, потому что мои родители пришли на выписку и это действительно приятно, пусть даже в 10 раз.

А 40-летняя Гаухар Ешмуханова из Актау – мама 10 детей и в скором времени станет бабушкой. Zakon.kz побеседовал с героиней и узнал, как живется большой семье.