Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух отпраздновали трехлетие старшего сына. Торжество было организовано в день выписки из роддома 15 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Кадрами в Instagram поделилась звезда "Папиных дочек", которая 8 августа родила 50-летнему фигуристу долгожданную дочь.

"Находясь в роддоме, я не могла представить, что у меня хватит сил на Лёвушкин день рождения в день выписки, и уже в самый последний момент решила, что надо собраться узким кругом, и что празднику быть! Спасибо моей семье за душевность и понимание", – написала Елизавета Арзамасова.

29-летняя актриса отметила, что самый главный подарок для старшего сына – это сестренка Лия.

Комментаторы присоединились к поздравлениям и пожелали семье счастья:

"Очень чудесно".

"Счастья вам навсегда!"

"Мои поздравления вашему семейству! Всем счастья и радости!"

"С днем рождения Лёвушку! Всего самого потрясающего! Исполнения желаний!"

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Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями во второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.