Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова получила дорогостоящий подарок на день рождения, который еще не наступил

волейболистка Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:32 Фото: Instagram/altynbekova_20
У одной из самых красивых казахстанских волейболисток Сабины Алтынбековой через месяц, 5 ноября 2025 года, – день рождения, но первый подарок пока еще 28-летняя спортсменка уже получила, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из ее Instagram-Stories, где Сабина показала свой подарок.

Фото: Instagram/altynbekova_20

"День рождения через месяц, а я две недели назад получила свой первый подарок. Пожалуй, самая удобная и навороченная машина из всех, что были у меня. Благодарю", – похвасталась Алтынбекова, не раскрыв никаких деталей.

Судя по фото, Сабина стала обладательницей Deepal S09, стоимость которого начинается от 20,5 млн тенге.

Deepal S09 – это большой гибридный внедорожник (SUV), выпускаемый китайской компанией Changan под брендом Deepal с 2025 года, позиционируемый как флагманский семейный автомобиль с шестиместным салоном, передовыми технологиями и премиальным комфортом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:32
Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников

Ранее мы писали, что Куат Хамитов снова вспомнил о Сабине Алтынбековой. Почему – можете прочитать здесь.

