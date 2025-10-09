Сабина Алтынбекова получила дорогостоящий подарок на день рождения, который еще не наступил
Об этом сегодня стало известно из ее Instagram-Stories, где Сабина показала свой подарок.
Фото: Instagram/altynbekova_20
"День рождения через месяц, а я две недели назад получила свой первый подарок. Пожалуй, самая удобная и навороченная машина из всех, что были у меня. Благодарю", – похвасталась Алтынбекова, не раскрыв никаких деталей.
Судя по фото, Сабина стала обладательницей Deepal S09, стоимость которого начинается от 20,5 млн тенге.
Deepal S09 – это большой гибридный внедорожник (SUV), выпускаемый китайской компанией Changan под брендом Deepal с 2025 года, позиционируемый как флагманский семейный автомобиль с шестиместным салоном, передовыми технологиями и премиальным комфортом.
