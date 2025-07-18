В Мангистауской области несколько крупных предприятий остались без электроснабжения

Из-за крупной аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате без электричества осталось несколько предприятий региона. Чтобы возобновить нормальную подачу электричества, планируется ускорить запуск второго энергоблока, сообщает Zakon.kz.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал, что оборудование на МАЭК стоит еще с советских времен, поэтому часто выходит из строя и требует постоянного ремонта, пишет телеканал КТК.

Третий энергоблок только на этой неделе ломался дважды. Специалисты возьмутся за его ремонт через несколько дней, когда энергоблок остынет. Аким области отметил, что для населения, авария не принесет неудобств.

"Сегодня для населения ограничений никаких нет. Другой вопрос – производственные предприятия. Там ограничения ставим. Это в основном нефтяные компании: "Мангистаумунайгаз", "Озенмунайгаз", "Каражанбас". Там есть ограничения. Для населения что в городе Жанаозене, что в Актау – нет", – сказал аким области.

Ранее сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы остались без электричества. В пресс-службе АО "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили, что авария произошла из-за повреждения кабельных линий и жары.