Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

На большей части Казахстана в воскресенье, 20 июля 2025 года, под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Об этом рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Лишь на востоке и в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов будет неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди, грозы. На востоке – град, шквал. Ночью пройдут сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, в южных областях с пыльной бурей, на севере, северо-западе страны в ночные и утренние часы туман", – рассказали синоптики.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара до +38 +42 градусов.

В Атырауской области столбики термометров поднимутся до +39 градусов. В Западно-Казахстанской области – до + 37.

Сильная жара будет в области Жетысу и в Алматинской области. Там воздух прогреется до +35+38 градусов.

На юге области Абай сильная жара до +35 градусов, а на юге Туркестанской области – до +42.

Ранее синоптики сообщили о том, какая погода будет в Алматы на предстоящей неделе. Жителей мегаполиса ожидают жаркие дни и отсутствие дождей.