Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на предстоящий понедельник

Неустойчивая погода ожидается 14 июля 2025 года на территории Казахстана. Об этом рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений, на западе, северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики пройдут дожди с грозами. Их обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов.

"На северо-западе, севере и востоке страны возможен град. На востоке ожидается сильный дождь, шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По республике прогнозируется усиление ветра, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в области Жетысу, на западе, севере Алматинской, на юге Актюбинской областей и области Улытау ожидается сильная жара +35+39 градусов.

В Туркестанской области 14 июля будет сильная жара до +40 градусов. В Мангистауской области столбики термометров поднимутся до + 41 градуса.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", после довольно комфортной температуры в мегаполисе ожидается жара преимущественно без осадков.