Сильная жара и отсутствие дождей: синоптики озвучили прогноз на неделю в Алматы
По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 19 по 25 июля 2025 года в мегаполисе будет стоять сильная жара. Столбики термометров достигнут +38°.
Поэтому, планируя на выходные дни посещение природных мест южной столицы, предусмотрите меры безопасности или лучше перенести длительные путешествия под лучами солнца на другие дни. Это поможет избежать солнечных ударов и ожогов кожных покровов.
"В ближайшую неделю жара сохранится на территории города Алматы. Такая погода будет обусловлена выходом теплых воздушных масс из районов Ирана, Афганистана, то есть с территории Ближнего Востока", – пояснил представитель РГП "Казгидромет".
19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.
20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +36+38°C.
21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +34+36°C.
22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +33+35°C.
23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +33+35°C.
24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.
25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.
Ранее специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Алматы предупредили жителей и гостей мегаполиса о предстоящей сильной жаре. Подобная погода, по данным синоптиков страны, будет наблюдаться на большей части территории Казахстана.