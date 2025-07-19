Сильная жара и отсутствие дождей: синоптики озвучили прогноз на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие сутки в южной столице будет стоять сильная жара. При этом в течение следующей недели осадки не ожидаются.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 19 по 25 июля 2025 года в мегаполисе будет стоять сильная жара. Столбики термометров достигнут +38°.

Поэтому, планируя на выходные дни посещение природных мест южной столицы, предусмотрите меры безопасности или лучше перенести длительные путешествия под лучами солнца на другие дни. Это поможет избежать солнечных ударов и ожогов кожных покровов.

"В ближайшую неделю жара сохранится на территории города Алматы. Такая погода будет обусловлена выходом теплых воздушных масс из районов Ирана, Афганистана, то есть с территории Ближнего Востока", – пояснил представитель РГП "Казгидромет".

19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.

20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +36+38°C.

21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +34+36°C.

22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +33+35°C.

23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +33+35°C.

24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.

25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.

Ранее специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Алматы предупредили жителей и гостей мегаполиса о предстоящей сильной жаре. Подобная погода, по данным синоптиков страны, будет наблюдаться на большей части территории Казахстана.